Zelfde scenario als in Madrid: Van Uytvanck stuit voor tweede keer in een kleine week op zelfde speelster

Alison Van Uytvanck heeft een nieuw zwart beest gevonden, zo lijkt het wel. In Madrid verloor Van Uytvanck in de eerste kwalificatieronde al van Anna Karolina Schmiedlová in drie sets, nadat de eerste set nochtans naar de Belgische was gegaan. Dat scenario herhaalde zich in Saint-Malo.

In Frankrijk bekampten beide speelsters mekaar op de hoofdtabel. Alison Van Uytvanck deelde van in het begin de lakens uit, ging meteen door de service van haar opponente en ging nadien van 0-2 naar 1-5. De eerste set kon Van Uytvanck dus niet meer ontglippen: een opslagbeurt later was die ook binnen. Een heel ander spelbeeld echter in set twee: Schmiedlová kon ditmaal voortbouwen op een sterke start en stond bij 5-2 dicht bij setwinst. Van Uytvanck knokte echter nog knap terug naar 5-5. De volgende twee spelletjes waren echter weer voor Schmiedlová en zo was alles weer te herdoen. VECHTLUST ONVOLDOENDE VOOR KWALIFICATIE Van Uytvanck kreeg de motor niet helemaal meer aan de praat: in set drie ging het van 1-1 gelijk naar 5-1 achter. Opnieuw toonde ze wel nog haar vechtlust door tot 5-3 terug te komen. Schmiedlová vond het dan wel welletjes en maakte het bij haar derde matchbal af. Het werd dus 2-6, 7-5 en 6-3 voor de Slowaakse.