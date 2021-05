"Special delivery October 2021": Kimmer Coppejans komt met heuglijk nieuws

Hoe het tennisjaar verder ook mag verlopen, Kimmer Coppejans is al in de zevende hemel. Kimmer en zijn echtgenote Melanie Vanduren hebben immers fantastisch nieuws mee te delen: er is een eerste kindje op komst. Het geslacht van het kindje is nog onbekend.

Met een foto op Instagram onthult Kimmer Coppejans het heuglijke nieuws. Op een muur is 'Special delivery October 2021' geschreven. Zo weten we meteen voor wanneer de bevalling mag verwacht worden. 'You + me = 3", schrijft Coppejans bij de foto van hem en zijn zwangere echtgenote. Kimmer en Melanie zijn vorig jaar in het huwelijksbootje getreden. Sinds 2017 is het al bekend dat ze een koppel vormen. Met het nakende ouderschap nemen ze samen de volgende stap. Coppejans voegt aan zijn bericht nog de hashtag 'girlorboyorwhoknows'. Het geslacht van het kindje wordt dus nog niet met de buitenwereld gedeeld of is misschien gewoon nog niet gekend. Dit bericht bekijken op Instagram Kimmer Coppejans (@coppejans_kimmer) De felicitaties stromen alvast reeds binnen, ook vanuit de tenniswereld. Ook wegens onze redactie een dikke proficiat aan Kimmer en Melanie.