Ruben Bemelmans moet het nipt afleggen tegen 17-jarig talent

Ruben Bemelmans zoekt nog altijd naar zijn eerste gravelzege van 2021. Het 17-jarige talent Hamad Medjedovic heeft hem ook al geconfronteerd met de nieuwe, opkomende generatie. De Servische tiener klopte Bemelmans in de eerste ronde van de challenger van Biella.

De partij was zelfs afgelopen na twee sets, maar het waren wel twee zeer spannende sets. Het had evengoed wel de goede kant kunnen opgaan voor Bemelmans, maar op de belangrijke punten was zijn tegenstander iets sterker.

Bemelmans kwam onmiddellijk 2-0 achter, maar maakte die achterstand ook meteen goed. Nadien gaven beide tennissers mekaar geen krimp, tot Medjedovic bij 6-5 enkele keren op setpunt kwam. Bemelmans wist de eerste twee setballen nog weg te werken. Het was derde keer, goede keer, voor Medjedovic.

BEMELMANS MIST SETBALLEN

Het tij leek te keren toen Bemelmans in set twee 1-3 uitliep. Op zijn beurt zag hij ook een kloof in zijn voordeel meteen gedicht. Bij 4-5 had Bemelmans twee keer een setbal. Medjedovic overleefde deze hachelijke momenten en dwong zelf bij 6-5 een matchbal af. Bemelmans forceerde alsnog de tiebrreak, maar verder dan dat geraakte hij niet. Medjedovic schakelde hem uit met 7-5 en 7-6 (7/4).