Elise Mertens mist vier matchballen in dubbelspel, vier kwartfinalisten in enkelspel reeds gekend

Het was alweer een belangrijke tennisdag in Madrid, met Elise Mertens die in het dubbelspel in actie kwam en de vier halve finales die afgewerkt werden in het enkelspel. Mertens is uitgeschakeld in het dubbel, al scheelde het echt niet veel.

Mertens en haar dubbelpartner Hsieh moesten in een thriller de duimen leggen tegen de Letse Jelena Ostapenko en de Russische Anastasia Pavlyuchenkova. Het ging om een achtste finale in het dames dubbelspel. Mertens en Hsieh lieten vier matchballen liggen. In de super tiebreak kwamen ze immers 5-9 voor. Als ze één van de vier volgende punten naar zich toe konden trekken, zouden ze doorgaan naar de kwartfinales. Dat lukte niet: Ostapenko en Pavlyuchenkova gingen erop en erover. Het werd 7-6 (7/2), 4-6 en [11-9]. Ook in het enkelspel waren ze toe aan de achtste finales en stonden er enkele mooie affiches op het menu. Kvitova versloeg Kudermetova na een spannende wedstrijd met 6-3, 4-6 en 6-4. Bencic is ook door: ze won de eerste set met 7-6 (7/2) en leidde in de tweede set met 4-3 toen Jabeur opgaf. Badosa klopte Sevastova met 6-7 (0/7), 7-6 (7/3) en 6-0. Barty won de clash tegen Swiatek met 7-5 en 6-4.