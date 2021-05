Gaat Mertens richting achtste finales (en duel tegen Halep) in Madrid?

In de aanloop naar het grandslamtoernooi van Roland Garros in Parijs is Elise Mertens actief op het WTA-toernooi van Madrid, ook op gravel. Daar moet ze zondagnamiddag de tweede ronde spelen.

In de eerste ronde was Mertens een maatje te sterk voor de Chinese Zhang. Maar haar tegenstander van vanmiddag, de Kazachse Rybanika, was met 4-6 en 0-6 ook duidelijk sterker dan haar opponente in de eerste ronde.

Rybanika is een te duchten concurrente voor onze landgenote. De Kazachse is nog maar 21 jaar maar staat wel al op plaats 22 op de WTA-ranglijst. In 2019 kwam ze piepen op grand slams, vorig jaar geraakte ze op geen grand slam verder dan de derde ronde.

Vorig jaar won Rybanika het toernooi van Hobart door in de finale Zhang te verslagen. Ook op gravel won ze al eens een toernooi, het WTA-250 toernooi van Boekarest schreef ze in de zomer van 2019 op haar naam.

De winnares van het duel mag het in de achtste finale hoogstwaarschijnlijk opnemen tegen Simona Halep.