Elise Mertens haalt het van nummer 22 van de wereld en plaatst zich voor derde ronde in Madrid

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de derde ronde op de Mutua Madrid Open. Ze haalde het vandaag in de tweede ronde van Elena Rybakina, de nummer 22 van de wereld. Het werd 7-6 (7/5) en 7-5.

Ook in de tweede set waren beide dames aan elkaar gewaagd, maar ook nu sloeg Mertens toe op het juiste moment. De tweede set eindigde op 7-5 voor Mertens en dus heeft de Belgische speelster zich kunnen plaatsen voor de derde ronde. In de derde ronde zal Mertens het opnemen tegen Simona Halep.