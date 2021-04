Nummer vijf van de wereld in het tennis bij de vrouwen uitgeschakeld in Madrid na echte thriller

De wedstrijd tussen Elina Svitolina en Jil Teichmann op de Mutua Madrid Open werd een echte thriller. Svitolina haalde de eerste set vlot binnen met 6-2 en dus leek er geen vuiltje aan de lucht voor de nummer vijf van de wereld.

In de tweede set kwam Jil Teichmann echter terug in de wedstrijd en ze haalde de set binnen met 4-6. Svitolina maakte indruk in de derde set door 5-1 voor te komen, maar Teichmann kwam nog helemaal terug, werkte zes matchballen weg en won uiteindelijk met 6-7 (5-7).

Jil the THRILL 😲



🇨🇭 @jilteichmann comes from 5-1 down in the final set and saves SIX match points to defeat No.4 seed Svitolina!#MMOPEN pic.twitter.com/p36TX3iCDA