Goffin heeft geen blessure aan adductoren maar geeft toch forfait voor ATP-toernooi van Madrid

Goffin, ondanks een wisselvallig seizoen nog altijd nummer 13 op de ATP-ranking, zal niet naar Madrid gaan om zijn lichaam wat meer rust te gunnen. Nadat hij moest opgeven in Barcelona werd aan een blessure gedacht, maar verder onderzoek bracht geen scheur aan de adductoren aan het licht.

Toch zal het toernooi in Madrid dat op 2 mei start nog te vroeg komen voor Goffin, die hoopt om er in Rome te kunnen staan op 9 mei. 30 mei start Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. In Parijs haalde Goffin in 2016 zijn eerste kwartfinale op een grandslam. Hij verloor toen van Dominic Thiem.

