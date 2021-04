Rafael Nadal zet toernooi van Barcelona op zijn naam na zeer spannende finale

Rafael Nadal heeft het tennistoernooi van Barcelona op zijn naam gezet. De nummer drie van de wereld nam het in de finale op tegen Stefanos Tsitsipas, de nummer vijf van de wereld, en Nadal haalde het in drie sets: 6-4, 6-7 (6/8) en 7-5.

Rafael Nadal had het niet eenvoudig in de finale tegen Stefanos Tsitsipas. In de eerste set haalde de Spanjaard het wel met 6-4, maar in de tweede set liet Nadal enkele matchpunten liggen en ging de set naar Tsitsipas: 6-7 (6/8).

De derde set zou dus alles bepalen en daarin leek Tsitsipas aan het langste eind te trekken. De Griek kreeg zelfs een matchpunt, maar daarna trok Nadal toch nog de wedstrijd naar zich toe. 7-5 in de derde set en dus een nieuwe toernooioverwinning voor Nadal in Barcelona.