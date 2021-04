Belg presteert sterk in Turkije, wint toernooi en geeft maar twee sets weg

Onze landgenoot Christopher Heyman, nummer 433 op de ATP-ranking, heeft zondag 25 april het ITF-toernooi gewonnen in Antalya. De linkshandige tennisser versloeg het nummer 500 van de wereld, de Hongaar Marozsan.

Heyman won gisteren in driesets tegen de Hongaar Marozsan (6-2, 4-6, 6-2). Met die overwinning pakte hij de eindzege in Antalya (Turkije). Onze landgenoot presteerde sterk en gaf over vijf wedstrijden maar twee sets uit handen.

De geboren Eupenaar startte aan de toernooitabel als tweede reekshoofd. Heyman won alles relatief gemakkelijk, behalve in de kwartfinale en de finale, waar hij een set moest weggeven. In de kwartfinale moest de Belg een set weggeven tegen de Oekraïner Ovcharenko. Door de overwinning in Turkije zal onze landgenoot weer stijgen op de ATP-ranking.