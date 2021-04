Geen toernooizege voor Elise Mertens: Roemeense in twee sets te sterk voor onze landgenote in Istanbul

In Istanbul heeft Elise Mertens de finale verloren. Onze landgenote was de favoriete, maar in de finale verloor Mertens van de Roemeense Sorana Cirstea. Het werd 1-6 en 6-7 (3-7) voor de nummer 67 van de wereld.

Elise Mertens heeft haar favorietenrol niet waargemaakt op het tennistoernooi van Istanbul. In de finale stond ze tegenover de Roemeense Sorana Cirstea, wat een haalbare kaart leek, maar in de eerste set had Mertens het knap lastig. Ze verloor de eerste set dan ook met 1-6. In de tweede set waren beide dames wel aan elkaar gewaagd en een tiebreak moest beslissen wie deze set naar zich toe zou trekken. Uiteindelijk ging ook de tweede set naar Cirstea, waardoor Mertens net naast de zege grijpt in Istanbul.