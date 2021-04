Dan toch een titel voor Elise Mertens! Onze landgenote boekt vlotte overwinning in dubbelfinale Istanbul

In het enkelspel verloor Elise Mertens in de finale in Istanbul, maar in het dubbelspel heeft onze landgenote wel het toernooi op haar naam kunnen zetten. Samen met Veronika Kudermetova haalde ze het van het Japanse duo Nao Hibino en Makoto Ninomiya.

Elise Mertens kreeg niet veel tijd om na te denken over haar verloren finale in het enkelspel in Istanbul, want ook in het dubbelspel speelde onze landgenote de finale. Ze stond met Kudermetova tegenover het Japanse duo Nao Hibino en Makoto Ninomiya. Veel problemen kenden Mertens en Kudermetova niet met de Japanse speelsters. In de eerste set haalden Mertens en haar partner het vlot met 6-1 en ook de tweede set werd vlot met 6-1 binnengehaald. Zo heeft Mertens toch een titel behaald in Istanbul.