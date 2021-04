Ashleigh Barty even onder druk, maar nummer één van de wereld zet wel WTA-toernooi van Stuttgart op haar naam

Ashleigh Barty heeft haar favorietenrol waargemaakt op het WTA-toernooi van Stuttgart. De nummer één van de wereld was in de finale in drie sets te sterk voor Aryna Sabalenka. Het werd 3-6, 6-0 en 6-3.

Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld in het tennis bij de vrouwen, speelde deze middag de finale op het WTA-toernooi van Stuttgart tegen Aryna Sabalenka, de nummer zeven van de wereld. Het werd een spannende wedstrijd, want Sabalenka haalde de eerste set binnen met 3-6. Barty begon daarna haar niveau terug te vinden en haalde de tweede set vlot binnen met een duidelijke 6-0 uitslag. In de derde set kon Sabalenka opnieuw wat weerwerk bieden, maar uiteindelijk was Barty wel met 6-3 te sterk. Zo heeft Barty haar derde WTA-titel van het jaar op haar naam gezet.