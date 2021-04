Nadal in finale maar Djokovic verliest in thuisland, Barty en Sabalanka winnen topaffiches bij de dames

Tal van wereldtoppers in actie deze week die hun vizier op een titel hebben gericht. Nadal en Djokovic joegen er één na in eigen land. Nadal staat in de finale van Barcelona, Djokovic slaagde daar in Belgrado niet in. Bij de dames is Barty - Sabalenka de finale in Stuttgart.

Het toernooi van Barcelona krijgt zijn droomfinale met de ontmoeting tussen Nadal en Tsitsipas. Beiden plaatsten zich vlot voor de eindstrijd. Nadal nam de maat van Carreño Busta met 6-3 en 6-2, ondanks een gemiste smash die wellicht de wereld zal rondgaan, omdat het zo'n zeldzaamheid is bij Nadal. Tsitsipas versloeg Sinner met tweemaal 6-3.

In Belgrado was het uitkijken naar de prestatie van Novak Djokovic. Die moest het daar in de halve finales opnemen tegen Karatsev. Dat bleek geen makkelijke prooi, want Karatsev maakte een vroege achterstand goed en forceerde de beslissende break aan het einde van set één. Djokovic ging in set twee dan weer op en over Karatsev. Toch werd het nog de Rus die het haalde: Karatsev schakelde Djokovic uit met 7-5, 4-6 en 6-4.

© photonews

Bij de dames speelt Elise Mertens de finale in Istanboel tegen Cirstea. Daarnaast is er het sterk bezette toernooi van Stuttgart. Dat kreeg reeds in de halve finales al topwedstrijden. Barty kwam tegen Svitolina een set achter en had een tiebreak nodig in de tweede set. Eens ze die gewonnen had, was de Australische wel op weg naar de zege. Het werd 4-6, 7-6 (7/5) en 6-2.

Een ontmoeting tussen de nummer 1 en de nummer 3 van de wereld in de finale was op papier mogelijk, maar die komt er niet. De nummer 3, Simona Halep, was immers niet opgewassen tegen Aryna Sabalenka. De voormalige dubbelpartner van Elise Mertens rekende met 6-3 en 6-2 af met de Roemeense.