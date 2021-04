Gaat Djokovic zich laten vaccineren? "Dat vertel ik jullie niet, maar ik hoop dat ze het niet verplichten"

Ook de sportwereld is in de ban van het coronavaccin. Maar nummer 1 van de wereld Novak Djokovic wil niet vertellen of hij een vaccin zal krijgen.

Djokovic kwam vorig jaar nogal vaak slecht in het nieuws als het ging over het coronavaccin. De Serviër organiseerde een eigen toernooi, werd besmet, maar vloog dan nog eerst naar Monaco voor zich te laten testen.Velen bekritiseerden de manier waarop hij met de wereldwijde crisis om ging. Ook in het verhaal van het coronavaccin laat Djokovic zich niet kennen. "Ik zeg het jullie niet of ik gevaccineerd zal worden. Het is een heel gevoelig onderwerp en heel veel mensen willen terug naar hun normale leven zonder iemand anders ziek te kunnen maken. Dat begrijp ik, dat is een verantwoordelijkheid voor iedereen." "Maar wanneer het op vaccinatie aankomt ben ik altijd een voorstander geweest dat iedereen de vrijheid heeft om zelf te kiezen. Ik wil geen label krijgen van de mensen dat ik pro- of anti-vaccins ben. Iedereen mag dat voor zichzelf uitmaken. "Ik hoop vooral dat de ATP vaccinatie niet verplicht zal maken. Daar ben ik echt tegen", besluit hij.