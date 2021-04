Elise Mertens klaart de klus in twee sets tegen Russische en gaat naar finale Istanboel

Elise Mertens blijft de hoge verwachtingen als topreekshoofd in Istanboel helemaal waarmaken. Ook de Russische Kudermetova, het derde reekshoofd, heeft Mertens niet uit de finale kunnen houden. Onze landgenote boekte een fraaie zege met 6-1 en 6-4.

Het waren kille omstandigheden in Istanboel voor de halve finales. Het was fris en af en toe druppelde het wat. Mertens ging er wel veruit het beste mee om. Veronika Kudermetova moest de eerste twee spelletjes aan de Belgische laten. De Russin kwam dan wel op het scorebord, maar meer was haar niet gegund in de eerste set. Mertens begon nadien immers aan een reeks van vijf gewonnen spelletjes op rij.

Kudermetova had wel de verdienste dat ze zich in de wedstrijd knokte en trachtte een voorsprong uit de bouwen in set twee. Dat lukte niet, want Mertens beet zich ook vast in de match en wilde setverlies vermijden. Bij 5-4 kwam Mertens voor het eerst op matchbal. Die eerste kans maakte ze meteen af: de finaleplek was zo binnen. Tegenstandster in die finale is Kostyuk of Cirstea.