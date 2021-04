Elise Mertens wint van nummer 69 van de wereld en plaatst zich voor de halve finales in Istanbul

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales in Istanbul. In de kwartfinales nam ze het op tegen Katerina Siniaková, de nummer 69 van de wereld, en onze landgenote haalde het in twee sets: 6-4 en 6-4.

Knappe prestatie van Elise Mertens op het tennistoernooi in Istanbul. Ook in de kwartfinales won ze namelijk vlot haar wedstrijd. Tegen Katerina Siniaková, de nummer 69 van de wereld, werd het 6-4 en 6-4. Elise Mertens, de nummer 17 van de wereld en het eerste reekshoofd in Istanbul, is de topfavoriete om het toernooi op haar naam te zetten. In de halve finales zal ze het opnemen tegen Veronika Kudermetova, de nummer 29 van de wereld, of Ana Bogdan, de nummer 102 van de wereld.