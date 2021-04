Topreekshoofd Mertens vindt tegen Zwitserse haar elan in derde set en schaart zich bij laatste acht in Istanboel

Elise Mertens heeft na een klinkende overwinning in de eerste ronde in Istanboel de lijn doorgetrokken. Al kreeg ze van Viktorija Golubic wel een pak meer weerwerk in de achtste finales. Na twee spannende sets was het allemaal te herdoen, maar in de derde set ging Mertens overtuigend naar winst.

Het begin van de partij was niet wat Mertens voor ogen had, want ze verloor de belangrijke punten en kwam 0-3 achter. Mertens knokte zich wel terug in de match, voornamelijk omdat ze veel kansen afdwong op de service van haar tegenstandster. Dit stelde onze landgenote in staat om meteen erop en erover te gaan. Van 2-4 achter ging het naar 6-4-setwinst. Dat leek een tik voor haar Zwitserse opponente, maar die toonde zich veel standvastiger in de tweede set. Eén keer kwam Mertens op breakpunt, maar Golubic wist zich uit de slag te trekken. Toen Mertens bij 4-5 moest serveren om in de set te blijven, liep het schromelijk mis. Met een blanco spel bracht Golubic de stand in sets helemaal in evenwicht. STERK BEGIN IN DERDE SET VAN MERTENS Mertens liet zich op haar beurt niet uit haar lood slaan en pakte uit met een sterk begin van de derde set. De eerste vier spelletjes van die set gingen allemaal haar kant op. Zo was ze gelanceerd richting kwartfinales. Mertens klopte Golubic uiteindelijk met 6-4, 4-6 en 6-1.

