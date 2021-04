Stervoetballer Piqué jaagt tennissers tegen zich in het harnas: "Komt dit van de kerel die onze sport kwam vernietigen?"

Gerard Piqué plaatste een tweet met daarin de tekst: 'Voetbal behoort toe aan de fans. Vandaag meer dan ooit tevoren'. Een verwijzing naar het Super League-debacle dat de internationale voetbalwereld beheerste de afgelopen dagen. Twaalf Europese topclubs wilden een eigen gesloten Europese competitie oprichten, om zo zichzelf nog meer financiën toe te eigenen. Na protest van de fans werd dat plan snel afgeblazen.

Bij enkele tennissers is de twee van Piqué in het verkeerde keelgat geschoten, omdat hij met zijn bedrijf de Daviscup tennis hervormd heeft naar een model waar een groot deel van de tennisliefhebbers ook niet voor te vinden waren.

Isn’t it coming from the guy who came to destroy our sport ?