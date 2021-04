"Sterker dan kanker": Carla Suarez Navarro is helemaal genezen na zes maanden chemotherapie

Dat is nu eens nieuws waar je blij van wordt: Carla Suarez Navarro is genezen en heeft geen kanker meer. De Spaanse tennisspeelster had de Ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker, opgelopen. Die ziekte heeft ze nu overwonnen.

Suarez Navarro meldt het goede nieuws op haar Instagrampagina. De foto die ze hierbij plaatst, laat niets aan de verbeelding over. Navarro draagt op de foto een t-shirt met daarop de tekst 'Sterker dan kanker'. Ze laat weten dat ze haar behandeling afgewerkt heeft en genezen is van de Ziekte van Hodgkin. "Allemaal bedankt voor jullie warme berichtjes. Elk woord van steun gaf me een immense kracht tijdens de voorbije maanden", schrijft ze aan haar fans. "Al mijn dankbaarheid gaat naar de professionals in de gezondheidszorg die elke dag voor ons zorgen." Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Carla SuaĢrez Navarro (@carlasuareznava) Twee weken geleden geraakte al bekend dat Suarez Navarro opnieuw aan het trainen is. Haar laatste wedstrijd speelde ze op 25 februari 2020 in Doha.