Nadal moeizaam door in Barcelona en Djokovic heerst in Belgrado

Een moeizame winst voor Nadal en een probleemloze zege voor Djokovic: dat is het meest recente wapenfeit van deze twee kleppers in hun voorbereiding op Roland Garros. Beiden zijn momenteel bezig aan een toernooi in hun eigen land.

Nadal gaat in het gravelseizoen normaal vlot van de ene toernooiwinst naar de andere, maar dit seizoen wordt de Spanjaard meer op de proef gesteld. Na zijn uitschakeling in de kwartfinales in Monte Carlo zag het er ook in Barcelona voor hem even slecht uit. De eerste set was niet wat het moest zijn, maar Nadal zette het nog recht en klopte de Wit-Rus Ivashka uiteindelijk met 3-6, 6-2 en 6-4.

Novak Djokovic voelt zich voorlopig dan weer helemaal in zijn sas in Belgrado. Het topreekshoofd hakte in de achtste finales de Zuid-Koreaan Kwon in de pan. Die was in de eerste set zelfs maar één spelletje gegund. Met 6-1 en 6-3 plaatste Djokovic zich voor de kwartfinales.