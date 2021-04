Goffin moet opgeven tijdens wedstrijd in Barcelona

Het avontuur van David Goffin in Barcelona is afgelopen. De Belg heeft moeten opgeven tijdens zijn match tegen de Brit Cameron Norrie. Een kinesist probeerde hem nog op te lappen, maar Goffin gaf er in set twee toch de brui aan, hoewel in die set op voorsprong stond.

Al van in het begin was het duidelijk dat er iets niet pluis was met Goffin. Hij maakte veel ongedwongen fouten, het draaide vierkant bij de Luikenaar. Norrie stond natuurlijk klaar om hiervan maximaal te profiteren en won alle spelletjes in de eerste set. Nadien liep het ogenschijnlijk wel wat beter bij Goffin en bij 2-2 kon hij zelfs een break voorsprong nemen. Goffin bleef echter wel last hebben van zijn lies en vroeg een medische time-out. Het bezoek van de kiné bracht weinig soelaas. Bij een 3-5-voorsprong in de set besloot Goffin de strijd te staken.