Bemelmans gaat er meteen uit in Rome

Ruben Bemelmans heeft zich woensdag niet geplaatst voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in Rome.

Bemelmans verloor op het gravel in Rome van de Australiër Bernard Tomic. Na een uur en zes minuten stond er 6-3 en 6-4 op het scorebord.

In de volgende ronde wacht er voor Tomic een duel met de Tsjechische qualifier Vit Kopriva of het Boliviaanse tweede reekshoofd Hugo Dellien.

Bemelmans was de enige Belg in Rome. Zizou Bergs bleef steken in de kwalificaties.