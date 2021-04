Goffin doet goede zaak op ATP-ranking na toernooi van Monte Carlo

David Goffin is drie plaatsen gestegen op de ATP-ranking. Onze landgenoot komt nu op de twaalfde plaats te staan.

In Monte Carlo behaalde David Goffin een plaatsje bij de laatste acht. Andrey Rubley, die finalist was in Monaco, stijgt naar de zevende plaats. Roger Federer is nu achtste.

Het is zeven maand geleden dat Goffin bij de top twaalf stond. Zijn beste notering ooit was de zevende plaats.

De top vijf van de ATP-ranking wijzigt niet. Djokovic blijft de ranking aanvoeren, voor Medvedev, Nadal, Thiem en Tsitsipas.

Kimmer Coppejans zakt één plaats tot de 176de plaats. Ruben Bemelmans verloor zes plaatsen en is nu 202de.