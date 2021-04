David Goffin stoot door naar volgende ronde in Barcelona na vlotte overwinning tegen Fransman

David Goffin is uitstekend gestart aan het tennistoernooi van Barcelona. Onze landgenoot haalde het in zijn eerste wedstrijd in twee sets van de Fransman Pierre-Hugues Herbert. Het werd 6-2 en 6-4.

Sterke start van David Goffin op het tennistoernooi van Barcelona. Hij speelde in zijn eerste wedstrijd tegen Pierre-Hugues Herbert, de nummer 78 van de wereld, maar de eerste set haalde de Belg vlot binnen met 6-2. In de tweede set kreeg Goffin iets meer tegenstand van de Fransman, maar onze landgenoot sloeg op het juiste moment toe en haalde ook deze set binnen met 6-4. Zo heeft Goffin zich vlot geplaatst voor de volgende ronde.