Rafael Nadal uitgeschakeld op toernooi van Monte Carlo

Geen twaalfde eindwinst voor Rafael Nadal op het tennistoernooi van Monte Carlo dit jaar. Nadal verloor in de kwartfinale van Andrej Roebljov.

Het was de derde keer dat Nadal en Roebljov in hun tenniscarrière tegenover elkaar stonden. In de twee vorige wedstrijden kon de Rus nog geen set winnen.

Na een 2-2 in de eerste set won Roebljov vier games op een rij, goed om de eerste set binnen te halen. De Rus pakte in set twee een vroege break, maar toch kon Nadal de set met 6-4 naar zich toe trekken.

In de derde set bleef de opslag van Nadal ondermaats. Roebljov pakte zo een onverwachte zege. Na Djokovic is nu ook Nadal uitgeschakeld in Monaco.