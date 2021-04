Toernooi houdt wildcard klaar voor Kim Clijsters

Net als vorig jaar staat Kim Clijsters op de guestlist van het Nederlandse grastoernooi van Rosmalen dat van 7 tot 13 juni gehouden wordt.

Clijsters houdt goede herinneringen over aan Rosmalen. Ze won het toernooi in 2003. “Kim is altijd welkom”, meldt de organisatie.

Veel grote namen hebben er nog niet toegezegd voor het toernooi. Omdat Roland Garros met een week verplaatst is, is er een overlapping met Rosmalen.

Clijsters had gehoopt eind vorige maand in Miami haar comeback te maken, maar de knie-operatie en een coronabesmetting houden haar voorlopig nog aan de kant. Haar laatste wedstrijd dateert al van 2 september vorig jaar, in de eerste ronde van de US Open.