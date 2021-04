Kwartfinales Monte Carlo zijn het eindstation van David Goffin: Daniel Evans in drie sets te sterk voor onze landgenoot

David Goffin is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het graveltoernooi in Monte Carlo. In de kwartfinales verloor onze landgenoot in drie sets van de Brit Daniel Evans.

Daniel Evans maakte gisteren al indruk door Novak Djokovic uit te schakelen in de derde ronde, maar tegen Goffin had de Brit het lastig in de eerste set. Onze landgenoot haalde de eerste set dan ook binnen met 5-7. Daarna bleven beide heren aan elkaar gewaagd, maar Evans sloeg op de juiste momenten toe. Zo haalde hij de tweede en de derde set binnen met 6-3 en 6-4. In de halve finales zal Evans het opnemen tegen de Griek Tsitsipas.