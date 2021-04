Toptennisster past voor toernooi van Stuttgart vanwege... vaccinatie

Ook voor tennissers is vaccinatie de enige manier om echt gewapend te zijn tegen het coronavirus, dat nu al meer dan een jaar onze maatschappij beheerst. Victoria Azarenka heeft goed nieuws: zij zal binnenkort voor het eerst gevaccineerd worden.

Dat brengt wel met zich mee dat Azarenka verstek moet laten gaan voor het toernooi van Stuttgart, dat van start gaat op 19 april en duurt tot 25 april. De organisatie ziet dus een grote naam afhaken. Azarenka heeft immers twee grandslamtitels op haar palmares: ze won de Australian Open in 2012 en 2013.

"Ik zal spijtig genoeg niet kunnen meedoen aan de Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart volgende week. Ik krijg dan een eerste dosis van een vaccin", laat Azarenka weten via de sociale media. "Ik wens het toernooi het beste voor volgende week en ik hoop om volgend jaar in Stuttgart mee te kunnen doen."

Azarenka is zo de eerste tennisspeelster van wie het publiek bekend is dat ze gevaccineerd gaat worden. Meerdere tennissers hebben in 2020 of 2021 het coronavirus opgelopen.