Straf! Nummer 33 van de wereld schakelt Novak Djokovic uit en neemt het in zijn kwartfinale op tegen David Goffin

Enorme verrassing in op het graveltoernooi van Monte Carlo. In de derde ronde is de Brit Daniel Evans er namelijk in geslaagd om Novak Djokovic uit te schakelen. Daarom mag Evans het in de kwartfinales opnemen tegen David Goffin.

David Goffin zal wel met spanning gekeken hebben naar het duel tussen Daniel Evans en Novak Djokovic. De winnaar van het duel stond in de kwartfinales namelijk tegenover onze landgenoot. Uiteraard was Djokovic de favoriet, maar Evans zorgde voor een enorme verrassing. De Britse nummer 33 van de wereld haalde het namelijk in twee sets van de nummer één van de wereld. Het werd 4-6 en 5-7 voor Daniel Evans. Zo staat er in de kwartfinales dus een duel tussen Goffin en Evans op het programma.