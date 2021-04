David Goffin boekt knappe zege tegen nummer zes van de wereld op graveltoernooi in Monte Carlo

Knappe prestatie van David Goffin op het graveltoernooi van Monte Carlo. Onze landgenoot haalde het in twee sets van Alexander Zverev, de nummer zes van de wereld. Het werd 6-4 en 7-6 (9-7).

In de kwartfinales bestaat de kans dat Goffin wel eens een zeer zware tegenstander voorgeschoteld krijgt, want het is tegen Daniel Evans of tegen Novak Djokovic, de nummer één van de wereld. De kwartfinales worden vrijdag afgewerkt.