David Goffin maakt indruk in Monte Carlo en boekt vlotte overwinning in eerste ronde

Goede prestatie van David Goffin in Monte Carlo. Onze landgenoot heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na een duidelijke overwinning tegen Marco Cecchinato. Het werd 6-4 en 6-0 voor Goffin.

David Goffin, de nummer 15 van de wereld, heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van Monte Carlo. In de eerste ronde nam hij het op tegen de Italiaan Marco Cecchinato, de nummer 92 van de wereld, en het werd een vlotte overwinning.

Zo werd het 6-4 en 6-0 voor Goffin. In de volgende ronde zou al wel eens een zware tegenstander kunnen wachten, want hij komt uit tegen Zverev, de nummer 6 van de wereld, of Lorenzo Sonego, de nummer 28 van de wereld.