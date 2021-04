Roger Federer maakt comeback in Madrid, maar zal daarna niet te zien zijn op het ATP Masters 1.000-toernooi van Rome

Goed nieuws voor de fans van Roger Federer, want de Zwitser zal binnenkort deelnemen aan het graveltoernooi van Madrid. Meteen daarna start een graveltoernooi in Rome, maar daar zal Federer dan weer niet van de partij zijn.

Roger Federer heeft nog niet veel plezier beleefd aan dit seizoen en ook vorig seizoen kwam hij maar weinig in actie. De Zwitser zal op twee mei wel zijn opwachting maken op het graveltoernooi in het Spaanse Madrid.

Meteen na het toernooi in Madrid start in Rome een ATP Masters 1.000-toernooi, maar daar zal Federer niet aan deelnemen. Opvallend: volgens Het Laatste Nieuws is Federer de enige speler uit de top 45 van de wereld die er niet bij is in Rome.