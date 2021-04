Nummer 2 van de wereld test positief op Covid-19 en kan niet spelen in Monte Carlo

Van de Grote Drie is er puur op basis van de ranking eigenlijk een sprake meer in het mannentennis. Zelfs niet van een Grote Twee, want Daniil Medvedev heeft de tweede plek op de ATP-lijst ingenomen en staat dus voor Rafael Nadal. Al loopt het ook voor de Rus niet allemaal op wieltjes.

In principe zou Medvedev deze week in actie komen op het graveltoernooi van Monte Carlo. Daar komt echter niets van in huis. Medvedev heeft immers positief getest op Covid-19. De positieve test werd afgenomen in Monaco.

LONDERO VERVANGT MEDVEDEV

Dat brengt dus nog een last minute wijziging met zich mee in het deelnemersveld. Medvedev moet afhaken en wordt vervangen door lucky loser Juan Ignacio Londero. De Argentijn gaat zo zelfs zonder spelen door naar de tweede ronde.

Medvedev is de tweede wereldtopper uit het mannentennis die besmet geraakt nadat in 2020 Novak Djokovic ook al eens het coronavirus had opgelopen.