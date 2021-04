Nieuw geval van matchfixing: Argentijnse tennisser levenslang geschorst

De strijd tegen matchfixing in het tennis blijft woeden. Genoeg werk dus voor het ITIA, het International Tennis Integrity Agency. Dat had de Argentijn Franco Feitt in het vizier gekregen nadat die zich aan matchfixing bezondigde.

Feitt heeft tijdens een hoorzitting toegegeven dat hij tussen 2014 en 2018 meerdere inbreuken gepleegd heeft op de regels tegen matchfixing. Het ITIA heeft heirop beslist dat de 28-jarige tennisser nooit meer competitie mag spelen. DIT JAAR NOG GESPEELD Dat betekent dus dat Feitt voor de rest van zijn leven geschorst is. In het tennis is er geen toekomst meer voor hem. Daar komt nog eens bovenop dat hij ook een boete van 25 000 euro dient te betalen. Feitt speelde in februari van dit jaar nog twee wedstrijden, die hij allebei verloor. Franco Feitt geraakte nooit hoger dan de 920ste plaats op de wereldranglijst. In het dubbelspel was hij op zijn top de nummer 473 van de wereld.