Verrassende maar sterke winnares in Charleston, Carreño Busta en Sonego sant in eigen land

De toernooien van voorbije week brachten opvallende winnaars en winnaressen voort. Carreño Busta en Sonego zegevierden bij de mannen. In Charleston was Viktoria Kudermetova aan het feest bij de vrouwen na een verrassende finale.

In de loop van het toernooi waren grote namen als Barty, Stephens, Muguruza en Kvitova allemaal gesneuveld in Charleston. Zo werd het de onverwachte finale Kudermetova - Kovinić. Kudermetova kende een straffe week op het graveltoernooi, want elke wedstrijd zette ze met bravoure naar haar hand. Dat was in de finale niet anders. Met 6-4 en 6-2 baande de Russin zich een weg naar de overwinning.

Ook op de Andalucia Open in Marbella werd er op gravel gespeeld en het hoefde niet te verbazen dat vooral Spaanse mannen hier goed uit de verf kwamen. De finale ging dan ook tussen landgenoten Carreño Busta en Munar. Beide heren trokken elk overtuigend een set naar zich toe, waarna de derde set de beslissing moest brengen. Carreño Busta maakte het verschil aan het einde en won met 6-1, 2-6 en 6-4.

Sonego was evenzeer sant in eigen land, ook al leek titelverdediger Djere aanvankelijk op weg naar een nieuwe triomf in Cagliari. Djere won de eerste set en kwam in de tiebreak van set twee op twee punten van toernooiwinst. Sonego haalde die tiebreak echter binnen en stootte nadien door naar de titel. De eindstand in deze partij: 2-6, 7-6 (7/5) en 6-4.