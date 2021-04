Tennisser heeft het helemaal gehad: "Zonder publiek is het alsof je op een kerkhof speelt"

Benoit Paire nam na zijn nederlaag in de eerste ronde van het tennistoernooi van Monte Carlo geen blad voor de mond over sporten tijdens de coronacrisis.

Paire verloor met 6-4, 6-7 en 7-6 van Jordan Thompson in de eerste ronde van Monte Carlo. “Ik heb eigenlijk weinig te zeggen over de wedstrijd zelf. Tennissen maakt me niet meer blij. Ik word zelfs triest van hier te spelen. In normale tijden is dit het beste toernooi van de wereld, maar nu... Ik ga nog mijn dubbelspel spelen en dan ben ik naar huis”, zei Paire, de nummer 35 van de wereld na zijn nederlaag.

De maatregelen die de tennissers opgelegd krijgen zijn er voor Paire te veel aan. “Of ik nu win of verlies, het kan me echt niet meer schelen. Ik ben mijn motivatie helemaal kwijt. Dit is één van de mooiste toernooien van het circuit, maar door het coronavirus heerst hier een begrafenisstemming. Corona maakt het dagelijkse leven tot een hel en op het tenniscircuit is het net zo.”

Paire kreeg enorm veel reacties op zijn uitspraken en bedankte op sociale media de fans voor hun mooie woorden.