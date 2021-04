Kimmer Coppejans uitgeschakeld door wildcardspeler in Split

Kimmer Coppejans, nummer 175 op de wereldranglijst, is in de eerste ronde van het tweede Challengertoernooi in het Kroatische Split uitgeschakeld.

Onze landgenoot Kimmer Coppejans was vijfde reekshoofd in Split, maar hij ging er verrassend uit tegen de Kroatische wildcardspeler Nino Serdarusic, nummer 303 op de ATP-lijst. In amper anderhalf uur tijd verloor Coppejans met 6-3 en 6-4. Vorige week verloor Coppejans in de tweede ronde van het eerste Challengertoernooi in de Kroatische kuststad. Coppejans speelt wel nog de dubbel in Split, samen met de Spanjaard Sergio Martos Gornes. Hun tegenstanders zijn de eerste reekshoofden: de Oekraïner Denys Molchanov en de Australiër Matt Reid.

