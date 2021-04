Goffin wint in Monaco en stoot door naar tweede ronde

David Goffin heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het toernooi van Monte Carlo.

David Goffin heeft zich als nummer 14 van de wereld geplaatst voor de tweede ronde van het toernooi van Monte Carlo. Hij haalde het van de Kroaat Marin Cilic met 6-4, 3-6 en 6-0 na iets meer dan twee uur.

In de tweede ronde wacht een speler uit de kwalificaties. Momenteel is nog niet bekend wie dat worden zal. Goffin is elfde reekshoofd in Monte Carlo. Hij haalde in 2017 de halve finale.

Het was het negende onderlinge duel tussen beide spelers. Voor dit duel stond het 4-4 gelijk.