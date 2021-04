Ashleigh Barty verrassend uitgeschakeld in kwartfinales WTA-toernooi Charleston

Geen halve finales voor Ashleigh Barty op het WTA-toernooi in Charleston. De nummer 1 van de wereld verloor in de kwartfinales verrassend in twee sets van Paula Badosa, de nummer 71 van de wereld.

Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld bij de vrouwen in het tennis, is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales op het WTA-toernooi in Charleston. Ze heeft in de kwartfinales namelijk verloren van Paula Badosa. Badosa, een Spaanse en de nummer 71 van de wereld, zorgde voor een verrassing door in twee sets van Barty te winnen. Het werd 6-4 en 6-3 voor Paula Badosa. In haar halve finale zal Badosa het opnemen tegen Veronika Kudermetova, de nummer 38 van de wereld.