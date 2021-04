Tennissers vernemen nieuws van uitstel Roland Garros via sociale media: "Grote gevolgen voor de spelers en we worden niet op de hoogte gehouden"

De Canadees die bekend staat voor zijn indrukwekkende opslag, was niet tevreden met het feit dat hij het nieuws van Roland Garros moest vernemen via Twitter. Op zijn sociale media heeft hij dan ook zijn ongenoegen geuit.

"Gek om dit via Twitter te vernemen. Dit heeft grote gevolgen voor de spelers en we worden niet op de hoogte gehouden. Zelfs enige communicatie kort voor de rest van de wereld het hoort zou mooi zijn", schreef de Canadees.

Crazy to learn about this from Twitter. This greatly impacts the players and we are given no heads up.

Even some communication shortly before the rest of the world would be nice. https://t.co/CB03LOj1NT