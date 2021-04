OFFICIEEL: Roland Garros wordt met een week uitgesteld

Het is dus uiteindelijk met één week dat Roland Garros verplaatst zal worden. Oorspronkelijk zou het toernooi aanvatten op 23 mei en eindigen op 6 juni. De start van de eerste ronde verschuift nu naar 30 mei. De laatste toernooidag is dan 13 juni.

De kwalificatieronden worden wel al eerder afgewerkt. De Franse tennisfederatie heeft deze wijziging op de tenniskalender bevestigd. Het hoopt door een week later te beginnen dat het toernooi onder betere omstandigheden plaats kan vinden en dat er publiek verwelkomd kan worden.

Both the WTA and @atptour are supportive of the decision and are working in consultation with all parties impacted by the postponement to optimize the calendar for players, tournaments and fans, in the lead up to and following Roland-Garros. (3/4)