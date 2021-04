Barty gemakkelijk door maar Australian Open-winnares van 2020 ligt er al uit in Charleston

Naast Elise Mertens kwamen ook de topreekshoofden in actie in Charleston. Dat zijn Ashleigh Barty en Sofia Kenin. Barty had geen kind aan de Japanse Doi, maar Kenin verslikte zich wel in haar landgenote Lauren Davis. Het tweede reekshoofd ging er in drie sets uit.

Kenin was in 2020 nog winnares van de Australian Open. Daar wordt natuurlijk op hardcourt gespeeld en in Charleston op gravel. Desondanks zag het er aanvankelijk voor Kenin niet zo slecht uit met het oog op kwalificatie voor de volgende ronde. Bij 4-4 kon ze afstand nemen en zo trok ze de eerste set naar zich toe.

Als ze dacht dat daarmee het moeilijkste was gebeurd, was ze bij Davis aan het verkeerde adres. Bij 3-3 in de tweede set begon Davis aan een reeks van zes gewonnen spelletjes op rij. Hierdoor won ze niet enkel de tweede set, maar had ze ook meteen een bonus in set drie. Hoewel Kenin nog terugkwam tot 3-3, beet ze nadien alsnog in het zand. Davis won met 4-6, 6-3 en 6-4.

BARTY VERDER OP ELAN NA TOERNOOIWINST

Veel minder spannend was het in de partij van Ashleigh Barty. De Australische, pas nog de beste op het toernooi van Miami, had geen enkele moeite om Doi opzij te schuiven. Die sprokkelde slechts drie spelletjes. Barty klaarde de klus met 6-2 en 6-1.