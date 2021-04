Roger Federer waagt zich nog eens aan graveltoernooi, ook Nadal en Djokovic staan op deelnemerslijst

Roger Federer maakte in Doha zijn rentree na een jaar afwezigheid en nu zal de ervaren Zwitser ook deelnemen aan het graveltoernooi van Madrid. Daar zal hij onder meer Nadal en Djokovic tegenkomen.

Door een jaar afwezigheid is Roger Federer weggezakt naar de zevende plaats op de ATP-Ranking. In Doha kon de Zwitser daar nog niet veel aan veranderen, aangezien hij zijn tweede wedstrijd al verloor, maar in Madrid krijgt hij een nieuwe kans om opnieuw wat op te schuiven.

Federer staat volgens Sporza namelijk op de deelnemerslijst van het graveltoernooi van Madrid. Het is voor de eerste keer in twee jaar tijd dat hij nog eens zal deelnemen aan een graveltoernooi. Hij kan er onder meer Nadal en Djokovic tegenkomen, want zij staan ook op de deelnemerslijst.