Coppejans ondanks prima eerste set toch onderuit en dus niet naar kwartfinales in Split

Kimmer Coppejans had in Split heel knap de scalp van Bernard Tomic gepakt in de eerste ronde. In de achtste finales was met Aleksandar Vukic opnieuw een Australiër de tegenstander van Coppejans. Onze landgenoot begon sterk, maar moest dit keer alsnog het onderspit delven.

Nadat beide heren begonnen met opslagbehoud, was het Coppejans die in de eerste set dudelijk de lakens uitdeelde. Vukic had er eigenlijk vrij weinig tegen in te brengen. Coppejans ging vlot met 2-6 met de set aan de haal. Dat zag er op dat moment dus goed uit. Het wedstrijdbeeld veranderde nadien echter, met Vukic die de druk op de opslag van Coppejans ging opvoeren. Zo ging het van 2-2 naar 4-2. Coppejans sloeg wel terug en kwam onmiddellijk weer langszij. Vukic slaagde er nadien opnieuw in om een break te forceren en serveerde uit met een blanco opslagspel. EFFICIËNTE VUKIC Een derde set kwam er dus aan te pas en daarin gaf de doorslag wie het meest efficiënt met zijn kansen wist om te springen. Dat was Vukic, die in het derde spel van de set door de opslag van Coppejans ging en die voorsprong niet meer prijsgaf. Zo werd het 2-6, 6-4 en 6-4.