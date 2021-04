Kimmer Coppejans rekent in Kroatië af met voormalig nummer 17 van de wereld

Kimmer Coppejans heeft de scalp van een grote naam te pakken. Of toch van een tennisser die ooit een grote naam was. Bernard Tomic was in januari 2016 de nummer 17 van de wereld. Coppejans behaalde tegen de Australiër een mooie overwinning in het Kroatische Split.

Op de challenger in Split stonden Coppejans (ATP-169) en Tomic (ATP-211) in de eerste ronde tegenover mekaar. Coppejans klopte in het begin al eens op de deur. De eerste vier spelletjes werden wel netjes verdeeld onder beide spelers. De volgende games gingen dan wel richting een sterke Coppejans, die zo vlot naar setwinst ging. Van een speler als Tomic kan je natuurlijk niet verwachten dat die zich zomaar bij de zaken neerlegt. Bij 2-2 in de tweede set ging hij door de opslag van Coppejans. Met een blanco opslagspel zou Tomic later zelf die set binnenhalen. MASSA KANSEN VOOR RETOURNEERDER IN SET 3 Er moest dus een derde set gespeeld worden, een set met een massa kansen voor de retourneerder. Het was kwestie om daar efficiënt mee om te springen en dat deed Coppejans het best. Vanaf 3-3 stond onze landgenoot geen enkel spelletje meer af. Coppejans klopte Tomic met 6-2, 4-6 en 6-3. In de achtste finales wacht opnieuw een Australische tegenstander met Aleksandar Vukic.