24-jarige Pool pakt ook scalp van Jannik Sinner en verovert eerste titel uit carrière

Jannik Sinner staat al langer te kijf als een toptalent. De Italiaan stak in Miami ook zijn hand uit naar de titel, maar moest in de finale zijn meerdere erkennen in Hubert Hurkacz. Voor de 24-jarige Pool is het zijn eerste ATP-titel.

Hurkacz kende een ongelooflijke sterke Miami Open. Grote namen als Raonic, Tsitsipas en Rublev verslikten zich in hem. Ook Sinner trapte in de val, weliswaar niet zonder dicht bij setwinst te komen. Sinner maakte een 3-0-achterstand onmiddellijk goed en serveerde bij 5-6 voor de set. Het was echter een set met veel kansen voor de retourneerder en in de tiebreak ging Hurkacz er nog mee aan de haal. Dat was zo'n grote opsteker dat hij in het begin van set twee zo'n grote voorgift nam dat de overwinning hem niet meer kon ontsnappen. De eerste vier spelletjes uit de set waren voor hem. Sinner brak wel nog een keertje terug, maar zijn poging tot comeback schoot tekort. Hurkacz won de finale met 7-6 (7/4) en 6-4 en bijgevolg ook het toernooi. STRAFFE TOERNOOIZEGE De eerste toernooizege op ATP-niveau van Hurkacz kan tellen. De Miami Open staat immers bekend als het grootste toernooi na de Grand Slams.