Komt grand slam op de helling? Grote vrees van bevoegd minister

Is er een probleem op komst met een groot toernooi? Het zou zomaar kunnen, want er is echt een mogelijk probleem.

Roland Garros staat namelijk meer dan een beetje op de helling, zo blijkt. De Franse minister van Sport heeft ernstige bedenkingen. Najaar? "Hoewel sport op hoog niveau behouden blijft, proberen we de verspreiding van het virus binnen professionele sporten te beperken", aldus minister van Sport Maracineanu. President Macron blijft - tot op heden - wel optimistisch, maar een mogelijk uitstel van mei naar het najaar hoort zeker tot de mogelijkheden.