Ashleigh Barty verlengt titel in Miami eenvoudig in finale na blessure bij tegenstandster

Ashleigh Barty moest in Miami als nummer één van de wereld en als titelverdedigster hoge verwachtingen invullen. Voor Andreescu was het bereiken van haar eerste finale sinds de US Open van 2019 al een teken dat ze nog niet afgeschreven was. Het bleek wel het maximum, want de titel is voor Barty.

Topreekshoofd Barty nam het heft meteen in handen in de finale. De eerste drie spelletjes gingen de kant van de Australische op. Andreescu maakte nog wel even aanstalte om terug te komen. Verder dan 3-2 geraakte de Canadese niet en nadien herstelde Barty opnieuw de marge van drie spelletjes. Hiermee werd ook de eerste set afgesloten. BEHANDELING HEEFT WEINIG EFFECT Barty ging gewoon op haar elan door en kon op de service van haar opponente ook nog eens twee keer na mekaar nipt het laken naar zich toe halen. Andreescu liet zich hierna behandelen aan haar rechtervoet. Nadat ze ook het vierde spel in set twee moest ondergaan, besloot ze dat het geen zin meer had. Bij 6-3 en 4-0 voor Barty gaf Andreescu op. Die laatste had ook een marathonmatch nodig in de halve finales om zich te plaatsen voor de eindstrijd en was daar dus onvoldoende van hersteld. Daar moest Barty zich natuurlijk weinig van aantrekken, zij stak de tiende WTA-titel uit haar carrière op zak.