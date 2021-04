19-jarige sensatie van Roland Garros kan in Miami gooi doen naar eerste groot toernooi

Het ATP tennistoernooi van Miami was op voorhand al wat onthoofd door de afwezigheid van Federer, Nadal en Djokovic. Maar dat gaf anderen de kans om hun kans te grijpen en daar lijkt een 19-jarig toptalent nu gebruik van te gaan maken.

Want de 19-jarige Jannik Sinner staat in de finale in Miami. Sinner werd bekend bij het grote publiek op Roland Garros in 2020. In de eerste ronde versloeg de Italiaan David Goffin, in de 16e finales ging het nummer 7 van de wereld Alexander Zverev voor de bijl. UIteindelijk leek gravelspecialist Nadal toch te sterk.

Sinner won vrijdagavond zijn halve finale van Bautista Agut in drie sets. De eerst set moest hij nog de duimen leggen tegen de Spaanse gravelspecialist maar in de tweede en derde set ging hij op en over Bautista Agut me ttweemaal 6-4.

In de finale neemt Sinner het op tegen de Pool Hubert Hurkacz. De 24-harige Hurkacz had zeker geen eenvoudig parcours richting de finale en versloeg Shapovalov, Raonic, Tsitsipas en Rublev om een finaleticket af te dwingen.

Beide heren wonnen dit jaar al een ATP-250 toernooi maar konden nog nooit een ATP-1000 toernooit op hun naam schrijven, dat is het niveau net onder een Grand Slam. De finale staat zondag op het programma.